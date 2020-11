In Italien scheinen die restriktiven Anti-Covid-Maßnahmen der vergangenen Wochen zu greifen. Zum vierten Mal in Folge wurde am Samstag ein Rückgang bei der Zahl der Patienten gemeldet, die Behandlung auf den Intensivstationen benötigten, berichtete der Präsident von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut, Franco Locatelli. Die Epidemiekurve steige weniger schnell.