Seit mehr als zehn Jahren bitten wir mit der Aktion nun schon um Ihre Hilfe. Denn solange es Menschen in unserem Land gibt, die Angst vor dem Winter haben müssen, weil sie sich letztlich das Heizen nicht leisten können, braucht es diese Unterstützung. Heuer erleben wir ein besonderes Jahr, in dem jeder in irgendeiner Weise von Corona betroffen ist, sei es durch das Virus direkt, durch die Beschränkungen - oder deren Folgen.