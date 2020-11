Einen vierstelligen Eurobetrag wird ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Reutte so schnell nicht mehr wieder sehen. Wie die Polizei am Freitag informierte, überwies er das Geld Ende Juli als „Online-Geldanlage“ an ein bulgarisches Konto. Als er aufgefordert wurde, noch mehr zu zahlen, weigerte er sich.