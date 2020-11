Für Robert Gardos ist wie befürchtet im Achtelfinale des Tischtennis-Weltcups in Weihai (China) das Aus gekommen. Gardos musste sich am Samstag dem japanischen „Wunderkind“ Tomokazu Harimoto klar mit 0:4 geschlagen geben. Der 17-Jährige fegte Gardos in nur 28 Minuten mit 11:3,11:7,12:10 und 11:8 weg. Der Doppel-Europameister fand erst im dritten Satz ins Spiel und hielt bis zum 10:10 den Satz offen.