Schon bei erhöhten Blutzuckerwerten sollte man sich beraten lassen, appelliert Loidl. Sie empfiehlt, zuerst immer eine Einzelberatung in Anspruch zu nehmen und streicht heraus, dass es in Tirol umfassende, kostenlose Angebote gibt. So bietet etwa jedes Krankenhaus in Tirol eine Diabetesambulanz bzw. Diabetesberatung an. Einen Termin bekommt man bereits, wenn man sich wegen eines erhöhten Blutzuckerspiegels Sorgen macht.