Enttäuscht zeigen sich auch die Ortschefs Matthias Weghofer (Wiesen) und Hermann Pferschy (Markt Allhau). Sie würden sich eine Ausschüttung in der Höhe von 30 Millionen Euro wünschen. Da der Müllverband allein 42 Millionen Euro an frei verfügbaren Rücklagen habe, sei das für diesen durchaus verkraftbar, so Pferschy.