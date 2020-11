Teheran dementiert

Der Iran wies indessen den Bericht zurück. Es gebe keine Al-Kaida-„Terroristen“ in der Islamischen Republik, erklärte das Außenministerium in Teheran am Samstag. Die USA und Israel würden immer wieder versuchen, durch Lügen und Falschinformationen den Iran mit solchen Extremistengruppen in Verbindung zu bringen.