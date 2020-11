Alles in der Formel 1 bereitet sich auf den siebenten WM-Titel von Lewis Hamilton vor. Jedoch ist der Brite nicht der Favorit für die Pole-Position in Istanbul, sondern Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der am Freitag in den Freien Trainings auf dem rutschigen Asphalt den Ton angegeben hatte. Das Qualifying von Istanbul können Sie im krone.at-Liveticker ab 13 Uhr mitverfolgen, mit uns verpassen Sie nichts. Das Qualifying startet um 13:10 Uhr.