Wolff hat natürlich größten Anteil am Erfolg der „Silberpfeile“ – in 134 Rennen gab’s unter seiner Regie 100 Siege, eine unglaubliche Quote von 74,6 Prozent. Zudem wurde er auch zum „besten Teamchef aller Zeiten“ gekürt. „Da hab ich mich selbst zwicken müssen. Du trittst gegen Leute wie Ron Dennis oder Jean Todt an. Und dann kommt so ein Idiot wie ich daher, dass ich mir danach denke, die Leute rund um mich müssen einen unheimlich guten Job machen, weil wir trotzdem gewinnen“, schmunzelt Toto.