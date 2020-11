In einem Nebensatz zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie schlug der noch amtierende US-Präsident Donald Trump erstmals etwas leisere Töne bei der Diskussion um die erst kürzlich geschlagenen US-Wahlen an. Als er erklärte, dass die aktuelle Regierung keinen Lockdown über das Land verhängen werde, meinte Trump, dass er aber nicht vorhersagen könne, was eine andere Regierung machen würde. Trump weigerte sich bislang vehement den Wahlsieg Joe Bidens anzuerkennen und zieht in mehreren Bundesstaaten wegen mutmaßlichen Wahlbetrugs vor Gericht.