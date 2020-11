Real will ihn binden

Der spanische Klub hätte gern, dass Ramos seine Karriere in Madrid beendet. Sie wollen ihm jährlich einen Vertrag anbieten und ihn so noch mindestens zwei Jahre lang an den Klub binden. Nur: Die Madrider Klubführung hatte nicht mit dem Coronavirus und mit dem damit einhergehenden Verlust von 190 Millionen Euro gerechnet. Und laut der Sportzeitung “As“ hat Real nur noch zwei Monate Zeit für die Vertragsverlängerung.