Zwei Einheimische (16, 20) sowie eine Türkin (16) konnte die Polizei in Ötztal-Bahnhof als Paketdiebe überführen. Nachdem die Einheimischen am Freitagabend auf frischer Tat ertappt worden waren, stellten Beamte im Auto des Verdächtigen sowie in zwei Wohnungen einiges an Beute sicher.