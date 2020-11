Die zweite Welle der Corona-Pandemie treibt die Zahl der Spitalspatienten weiter nach oben. 21 Personen wurden am Freitag mit einer Corona-Infektion auf Intensivstationen behandelt. 162 weitere lagen auf der Normalstation in Salzburgs Spitälern, 77 davon am Landeskrankenhaus. Dort wird die Bettenkapazität jetzt weiter aufgestockt. „Wir bereiten uns auf die Stufe fünf im Stufenplan vor. Dann können wir bis zu 109 Patienten aufnehmen“, bestätigt der SALK-Sprecher. Landesweit stehen derzeit 267 Betten zur Verfügung, 105 davon sind noch frei.