So actiongeladen die ersten zehn Minuten auch waren, umso weniger Zählbares schaute in den folgenden 30 Minuten raus - trotz Chancen auf beiden Seiten. Doch mit der Schlusssirene des zweiten Drittels gingen die orangen Ärmel in die Höhe: In Überzahl traf MacKay mit seinem ersten Saisontor zur 3:2-Führung. „Extrem wichtig! Auch weil wir eine 5:3-Überzahl in den Sand gesetzt haben. Jetzt gehen wir mit der Führung ins letzte Drittel - die Partie müssen wir heim spielen“, forderte Kapitän Setzinger.