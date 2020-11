So wild haben wir Serien-Weltmeister Lewis Hamilton, der am Sonntag seinen siebenten WM-Titel fixieren könnte, selten erlebt! Nach Rang vier im Training für den Formel-1-Grand-Prix der Türkei in Akfirat am Freitag lederte der Brite so richtig los. „Das war ein Desaster heute“, schnaufte der Mercedes-Pilot und wird danach sogar noch deutlicher: „Scheiße - und zwar Scheiße mit großem S!“