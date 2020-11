Ersatz musste her: Und so springt heute U20-Coach und Assistenztrainer Jerko Dika ein. „Das war so nicht geplant“, weiß Obmann Michael Schweighofer. „Aber Jerko wird Romas für das Spiel gut ersetzen. Er hat als Trainer in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt - etwa zuletzt im Nachwuchs von Westwien. Und er kennt als Co-Trainer das Team bestens.“ Auch international ist der Kroate bekannt: Als Jugendtrainer coachte er immerhin Barcelona-Regisseur und Kroatien-Star Luka Cindric.