Zuschauer sind wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zugelassen. Die stark eingeschränkten Rechte für Frauen in dem konservativ-islamischen Königreich wurden zuletzt etwas gelockert. Zudem will sich Saudi-Arabien als Schauplatz internationaler Sportbewerbe etablieren. 2021 soll dort auch ein Formel-1-WM-Lauf in Szene gehen.