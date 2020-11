„Vor allem die Zeit in Dubai war spannend. Obwohl du da mitten in der Wüste lebst, fehlt es dir an nichts“, sagt Cehte, der mittlerweile in Celje lebt – der Heimat von Österreich-Teamchef Ales Pajovic – und täglich zum Training pendelt. „Mit Pajovic habe ich in der Nationalmannschaft gespielt. 2010 waren wir Zimmerkollegen. Er war mein Vorbild und ist ein cooler Typ.“