Die Arbeiten würden „strenge Qualitätsprüfungen auf nationaler, europäischer und privatwirtschaftlicher Ebene“ durchlaufen, schreibt die Universität in einem Entwicklungspapier. Wie viele Projekte derzeit an der Bildungseinrichtung laufen, ist unklar. Nur zum Vergleich: Am Fachbereich Politikwissenschaft und Soziologie werden momentan rund 25 Forschungsprojekte betrieben.