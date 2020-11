Aller guten Dinge sind nicht immer drei! Denn erst im vierten Anlauf kann das Match zwischen Allerheiligen und Amstetten um den Einzug in die dritte ÖFB-Cup-Runde am Samstag steigen. Die Steirer-Elf von Zoran Eskinja will dabei das Wunder Aufstieg schaffen. Mit Sturm, Hartberg und Kapfenberg steht ein Steirer-Trio bereits im Achtelfinale.