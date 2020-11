Acht Einwohner mehr, und Feistritz hat den Titel als bevölkerungsärmste Kommune Kärntens an Zell Pfarre abgetreten. Doch darauf ist man in der Gemeinde stolz, die aus nur einem einzigen Ort besteht. „Die Nachfrage nach Baugründen steigt“, weiß Bürgermeister Dieter Mörtl, denn dank Gailtalzubringer und Südautobahn ist man in nur 15 Minuten in Villach.