Aber der 32-jährige Abwehrriese nahm unter Trainer Hansi Flick zuletzt wieder eine tragende Rolle beim Champions-League-Sieger ein und stand regelmäßig in der Startelf. „Ich spüre Wertschätzung vom Trainer und in der Mannschaft, den Rest wird man sehen“, so Boateng. Der Deutsche galt auch schon in der Vergangenheit öfter als Kandidat für einen Weggang. Der ehemalige Präsident Uli Hoeneß etwa nannte ihn im Frühjahr 2019 einen „Fremdkörper“ und legte ihm „als Freund“ einen Wechsel zu einem anderen Verein nahe. Nun scheint es endgültig so weit zu sein ...