Kronen Zeitung: Das Versagen des BVT im Vorfeld des Terroranschlags in Wien macht vielen Menschen in Österreich Sorgen. Sie haben Graz als Terrorziel nicht ausgeschlossen. Wie ist das LVT aufgestellt?

Siegfried Beer: Gute Frage. Das steirische LVT dürfte nicht so schlecht funktionieren, sonst wäre der Leiter Rupert Meixner jetzt nicht nach Wien geschickt worden. Es gab in der Vergangenheit allerdings auch Probleme - ich erinnere an die Schweinekopf-Affäre bei der Grazer Moschee, in die auch das Abwehramt des Bundesheeres involviert war. Es ist nicht anzunehmen, dass das LVT anders aufgestellt ist als das BVT...