Die 74-Jährige fuhr gegen 11.35 Uhr am Radfahrstreifen in der Museumstraße stadtauswärts in Richtung Osten. Zur gleichen Zeit lenkte der 22-Jährige seinen Lkw auf der Museumstraße ebenfalls Richtung Osten und bog nach rechts in die Brunecker Straße ab. „Dabei übersah er die am Radfahrstreifen befindliche 74-Jährige, stieß sie mit der rechten, vorderen Seite des Lkws nieder und überfuhr sie“, heißt es seitens der Polizei.