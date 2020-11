Ermittler folgten Spur von ausländischem Geld

Der Oberösterreicher geriet in Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Unterstützer der Muslimbruderschaft ins Visier der Justiz. Er forscht bereits seit Jahren an der Universität Salzburg. Auf die Spur brachte die steirischen Ermittler das Geld für seinen Posten als Projektmitarbeiter. So soll sein Job teils durch den Fördertopf einer arabischen Stiftung mit Sitz in Liechtenstein finanziert worden sein. „Ein weltweit üblicher Vorgang“, wie Rektor Hendrik Lehnert erklärt. Aussagen der Uni, dass sich die Stiftung in der Schweiz befinde, stellten sich am Freitag als falsch heraus.