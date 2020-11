Fatales SMS. Ein SMS könnte letzter Auslöser für die schreckliche Terrornacht in Wien gewesen sein. Denn der Terrorist hatte am 31. Oktober einen Einbruch im Keller seines Hauses beim Polizei-Notruf gemeldet. Sein Telekom-Anbieter schickte ihm am 2. November ein fatales SMS: „Ihre Rufnummer wurde im Zuge eines Notfalls lokalisiert und die Standortdaten an die Leitstelle LPD Wien übermittelt.“ Das dürfte den Islamisten in Panik versetzt haben, im Glauben, Einsatzeinheiten würden anrücken verbarrikadierte er seine Wohnung und startete wenig später zum Amoklauf. Was da schiefgelaufen ist - da besteht höchster Aufklärungsbedarf!