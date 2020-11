„Wissen aus Tschechien, dass der Light-Lockdown nichts gebracht hat“

Es sei nicht einzusehen, dass etwa Shopping-Center in Betrieb seien, während man über Schulschließungen diskutiere, so Dichand: „Das Letzte, was man in diesem Land machen darf, ist, die Schulen zusperren.“ Dass ein zweiter harter Lockdown vermutlich bereits am Wochenende kommt, ist ihrer Ansicht nach zu früh: „Die Entscheidung am Samstag zu fällen, ist zu knapp“. Der „weiche“ Lockdown hätte sich noch gar nicht in den Zahlen abgezeichnet haben können, sagt sie, die Politik müsste noch eine Woche warten. Aber Gornik gibt zu bedenken: „Wir wissen aus Tschechien, dass der Light-Lockdown nichts gebracht hat“.