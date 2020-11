„Ich werde das Gleiche mit dir tun, wie der Junge mit dem Lehrer in Paris!“ Diese Drohung hat ein elfjähriger Grundschüler in Berlin gegenüber seiner Lehrerin geäußert und damit Fassungslosigkeit bei seinen Kameraden und zahlreichen Eltern ausgelöst. Der muslimische Schüler spielte damit auf die entsetzliche Bluttat in einem Pariser Vorort an, bei dem ein 18-jähriger Tschetschene einen Geschichtslehrer wegen im Unterricht gezeigter Mohammed-Karikaturen auf offener Straße enthauptet hatte.