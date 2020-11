Eine ganze Reihe von Körperverletzungen und ein Diebstahl waren Thema beim Prozess am Donnerstag. Haupt-Faktum war aber ein gewalttätiger Vorfall, der sich am 9. August in Salzburg abspielte: Ein Afghane (22) stritt mit einem Pakistani (20). Mehrere Schläge und Tritte soll der arbeitslose und sechsfach vorbestrafte Afghane kassiert haben – vom Pakistani und einem Türken (49). Aus Wut und aus Rache darüber griff er zu einer Bierflasche, zerbrach sie und attackierte seinen Kontrahenten damit: Er wollte sich nur verteidigen und habe damit nur herumgefuchtelt, erklärte sich der 22-Jährige laut Anwalt Kurt Jelinek. Von Schnittverletzungen im Gesicht, an den Armen und bei der Brust ist in der Anklage die Rede – eine sieben Zentimeter Wunde bleibt als Narbe.