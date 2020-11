„Wir sind jetzt wieder guten Mutes“, ist Landrat Bernhard Kern froh, dass sich die Zahlen in der bereits vierten Woche des Lockdowns eingependelt haben. Die Ausgangslage war in dem an Salzburg grenzenden Landkreis dramatisch: Mit Inzidenz-Werten von mehr als 300 entschied man sich Mitte Oktober zu einem Lockdown. Berchtesgaden Land war in ganz Deutschland die Region mit den am stärksten steigenden Zahlen. Der Lockdown bleibt bis mindestens Dezember aufrecht. Was Hoffnung gibt: Die Maßnahmen sind vergleichbar mit Österreich. Der - allerdings kleiner strukturierte - Handel bleibt offen, die Gastronomie ist zu. Kindergärten und Schulen sind nun wieder im Präsenz-Modus.