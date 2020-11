Kooperation mehrerer Institutionen

Das große Plus des Aufsehen erregenden Projektes „ABOL - The Austrian Barcode of Life“, das unter Federführung des Naturhistorischen Museums Wien unter Mithilfe steirischer Institutionen entsteht: „Der Bogen spannt sich über das Entnehmen eines Tieres aus der Natur, über die Analyse dessen DNA-Sequenz bis hin zur Einbettung in eine wissenschaftliche Sammlung - das ist einmalig“, erläutert der Grazer Biologe.