Bilder von Massen in den Einkaufszentren dürften sich nicht wiederholen, mahnte Gesundheitsminister Rudolf Anschober; wir berichteten. „Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Ich war diese Woche in mehreren Einkaufszentren, die Frequenz ist viel niedriger als früher“, kontert Heribert Krammer vom ECE in Kapfenberg. Er betont auch die Sicherheitsvorkehrungen: „Wir haben Desinfektionsspender in allen Etagen und bei allen Abzweigungen. Es gibt viele Hinweisschilder, man kann leicht Abstand halten. Die Kunden respektieren das.“