Aber auch der Unterricht in kleineren Gruppen sei durchaus vorstellbar. Dieser Meinung schließt sich auch Schulleiterin Martina Bugnits von der NMS Güssing an: „Die Schulen spielen eine große Rolle für die soziale Gesundheit. An unserer Schule gibt es genügend Platz. Unterricht in kleineren Gruppen zwecks Minimierung des Risikos ist also durchaus möglich.“ Allerdings sei bei einer derartigen Aufteilung dann dringend eine Aufstockung der Stundenkapazitäten des Lehrpersonals notwendig.