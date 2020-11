Die Fußball-Legenden haben heuer Pause, der Bandenzauber in Graz musste abgesagt werden. Die Organisatoren vom Lions Club Graz lassen sich aber nicht unterkriegen und haben eine neues Projekt gestartet. So geht am 26. und 27. Dezember ein großer Charity-Run über die Bühne. Machen auch Sie mit – und helfen Sie!