Vorarlbergs Intensivpersonal richtet einen dringenden Appell an die Bevölkerung, die Corona-Maßnahmen zu beachten: Sollte sich die Lage nicht schleunigst ändern, drohe bereits in den nächsten Tagen mit der Triage eine Situation, in der Ärzte über Leben oder Tod entscheiden müssen. Bereits jetzt wurde der Regelbetrieb eingeschränkt, um ausreichend Kapazitäten für Notfälle und Covid-Patienten zu haben.