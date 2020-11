So entsteht ein neues Netzwerk von wertschätzenden Menschen auf beiden Seiten der Grenze, jung, dynamisch, männlich und weiblich, mit Vertretern aus vielen unterschiedlichen Berufsgruppen und einem gemeinsamen Ziel: Die Verbindungen zwischen den beiden, 1919 getrennten Ländern wieder zu intensivieren. Auch das Clublokal genau an der Staatsgrenze verstärkt diese Idee. Im Steinhaus von Pures Leben direkt an der Südsteirischen Weinstraße werden in Zukunft die gemeinsamen Meetings und Workshops stattfinden. Mit perfektem Blick auf die slowenischen Weingärten, aber nur von österreichischer Seite aus erreichbar. Und das Gefühl, zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen die richtige Initiative gesetzt zu haben, wurde nun auch durch den Besuch des Rotary-Weltpräsidenten Holger Knaack zur offiziellen Clubcharter bestätigt. Aus seinen Händen erhielt der neue Club seine offizielle Startlizenz und viel Inspiration für den gemeinsamen Weg.