Thiem äußerte sich am Freitagnachmittag in einer Video-Pressekonferenz zu seiner Gruppe. „Ich finde, bei dem Turnier gibt es keine gute und schlechte Auslosung. Man weiß, was kommt, es kommen nur Top-Ten-Spieler. Ich finde, dass es dieses Jahr noch ein bisserl schwieriger ist, generell, weil alle acht Spieler gut in Form sind und es sind vor allem alle fit“, erklärte der Weltranglisten-Dritte. Er schätzt beide Gruppen sehr stark ein.