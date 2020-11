Der in Harrison/New Jersey beheimatete Club hatte Struber Anfang Oktober als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Salzburger wechselte von Englands Zweitligist Barnsley in die USA, musste aber vorerst auf das Visum warten. Noch ohne Struber haben sich die Red Bulls in der MLS zwischenzeitlich für das Play-off qualifiziert. Dort trifft das Team in der ersten Runde am 21. November auswärts auf Columbus Crew.