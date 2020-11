Sabine Gruber, die nach einer langjährigen Station in Innsbruck seit einigen Jahren wieder näher an ihrer eigentlichen Heimat in Wörgl lebt, trifft man normalerweise als Zither-Spielerin und Sängerin in Gasthäusern, bei Lesungen oder auf Konzertbühnen. Im ersten Lockdown war ihre Musik zudem via Online-Streams omnipräsent. „Ich habe an jedem Tag der Woche etwas online gestellt“, verrät sie. Das sei damals notwendig gewesen, um sich „zu motivieren und zu pushen“, erläutert die Mutter von zwei kleinen Kindern.