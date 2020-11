Mittlerweile sind in Oberösterreich mehr als 15.000 Menschen Corona-positiv, fast 37.000 in Quarantäne. 982 Covid-19-Patienten werden aktuell in den Spitälern des Bundeslandes versorgt, davon 121 auf Intensivstationen. „Verzichten Sie auf gefährliche Sportarten und andere gefährliche Tätigkeiten und halten wir uns gemeinsam an die Maßnahmen. Damit das Gesundheitssystem weiterhin wie gewohnt arbeiten kann“, appellierte Haberlander am Freitag an die Oberösterreicher. Jeder Unfall sei einer zu viel. „Schützen wir unsere Liebsten, indem wir die Spitäler vor einer Überlastung schützen.“