In Zukunft alle zehn bis 15 Jahre mit Pandemie zu rechnen

In Zukunft müsse man alle zehn bis 15 Jahre mit einer Pandemie rechnen. „Bei den Virusgruppen, die da kommen können, stehen weiterhin Influenza-A-Viren an erster Stelle, aber auch mit Coronaviren müssen wir wieder rechnen“, erklärt der Experte. Um die Gefahr zu senken, dass ein anderes Coronavirus wieder erfolgreich von anderen Tieren zu Menschen überspringt, sollten „die Lebendtiermärkte in China ein für alle Mal verschwinden“, so der Virologe.