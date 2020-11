Die Slowakei hat in einer beispiellosen Aktion einen großen Teil der Bevölkerung im Alter von zehn bis 64 Jahren mit Schnelltests auf das Coronavirus testen lassen. Nach dem ersten von zwei Durchgängen hatten sich 38.000 positiv Getestete in Quarantäne begeben. Die positive Rücklaufquote der Tests war von 1,74 Prozent in der ersten auf 0,62 Prozent in der zweiten Woche gesunken. Nun informierten sich auch ranghohe österreichische Regierungsvertreter über die Organisation und den Effekt der Maßnahme.