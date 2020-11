Im Zusammenhang mit den auch fürs anstehende Wochenende beworbenen Eröffnungstagen eines Möbelhauses in Eugendorf haben am Freitag Landeshauptmann Wilfried Haslauer und sein Stellvertreter Christian Stöckl an das Unternehmen appelliert, solche Eröffnungsspektakel in so einer schwierigen Zeit zu unterlassen.