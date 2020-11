Eine regelrechte Unfallserie ereignete sich am Donnerstag und Freitag auf den burgenländischen Straßen. Mehrere Verletzte forderte etwa ein Verkehrsunfall in der Landeshauptstadt. In Breitenbrunn wurde eine Frau von einem Zug erfasst und dabei so schwer verletzt, dass sie ins Spital geflogen werden musste.