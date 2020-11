Bemerkenswerte Karriere

Der Trödeljäger der Nation hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Obwohl die ersten Lebensjahre turbulent waren. Bis zum Volksschulalter lebte Pauritsch in Innsbruck. Sein Vater verließ die Familie. „Ich habe ihn nie kennengelernt.“ Die Großmutter holte den damals Siebenjährigen zu sich in die Bergarbeiter-Kolonie in Pölfing-Brunn.