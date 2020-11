Spezialisten werden in der kommenden Woche in der rund 400 Meter hohen Wand im Bereich des Tunnel-Südportals präventiv Fels und Gestein entfernen. Damit soll sichergestellt werden, dass es bei weiteren Witterungseinflüssen durch Eis, Schnee und folgendem Tauwetter im Frühjahr nicht zu Steinschlägen kommt.

"Die für nächste Woche angekündigte Sperre der ÖBB-Strecke im Bereich Pass Lueg zeigt einmal mehr, wie wichtig eine rasche Umsetzung der Tunnelkette ist. Die Pendler können sich auf der aktuellen Strecke einfach nicht auf die Anbindung verlassen“, sagt Landesrat Stefan Schnöll. Er fordert ein schnellen Ausbau der Strecke und will, dass die geplante Tunnelkette durch den Pass Lueg vorgezogen wird: „Dass ein Neubau und eine Verlagerung der Tunnelkette erst in über 10 Jahren in Angriff genommen werden soll, wollen wir so nicht akzeptieren. Wir müssen uns hier gemeinsam darum bemühen, dieses Projekt früher auf Schiene zu bringen."