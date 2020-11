Persönlicher Chauffeur von Sharif

Der gelernte Kfz-Mechaniker war in Steinach am Brenner als Bus-Chauffeur beschäftigt und kam im Zuge dieser Spielfilm-Großproduktion zu der Ehre, persönlicher Chauffeur des Weltstars Omar Sharif zu werden. Natürlich standesgemäß mit einem Rolls Royce. „Durch Omar Sharif, der mich mit nach England nahm, lernte ich Schauspielgrößen wie Peter O‘Toole und Michael Caine kennen. Diese Umgebung und diese Begegnungen motivierten mich selbst Schauspielen zu beginnen“, erinnert sich Pepi Pittl an diesen für ihn richtungsweisenden Punkt in seinem Leben.