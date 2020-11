Bub flüchtete filmreif

Nach dieser Serie lauerte am Dienstagmittag ein Stadtpolizist in Zivil in der Kirche. Dieser traute seinen Augen kaum, als ein Schulbub ins Gotteshaus kam und versuchte, mit einem Opferlicht das Elektrokabel für eine Türbeleuchtung anzuzünden. Die Polizei wollte einschreiten, der Neunjährige rannte jedoch in die Stadt davon. Dort schnappte ihn freilich wenig später eine Streife der Bundespolizei. Die Beamten haben ihn zu seinen Eltern gebracht.