„Gegenteil von Aufklärung“

Vor allem stieß sich Kickl daran, dass der Bericht der eingesetzten Untersuchungskommission zur Aufarbeitung des Terroranschlags vom 2. November nicht veröffentlicht werden soll, was das „Gegenteil von Aufklärung“ sei, so der Freiheitliche Klubobmann in einer Aussendung am Freitag. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hatte dies damit begründet, das man auch den nachrichtendienstlichen Bereich beleuchten wollen, was eine „gewisse Verschwiegenheit“ notwendig mache. Veröffentlicht werden soll aber ein Bericht mit Schlussfolgerungen Analysen.