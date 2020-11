Doch wegen Corona bleiben viele Aufträge nun aus. Es wird ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt, eine „Reorganisation“ ist notwendig, so Geschäftsführer Paul Herzog. Man stehe in engem Kontakt mit dem Sanierungsverwalter, „um einerseits Lösungen für die Gläubiger zu finden und andererseits die erfolgreiche nachhaltige Fortführung des Unternehmens in der geplanten Form in die Wege zu leiten“.